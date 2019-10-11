Американские ученые указали на опасность еды в упаковках

СЕГОДНЯ 18:49 2019-10-11T18:49:13+03:00

Питание фаст-фудом и готовыми продуктами может привести к страшным заболеваниям

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Американские ученые провели исследование и выяснили, что регулярное употребление фаст-фуда и готовой еды в упаковках может негативно сказаться на здоровье человека и даже способствовать развитию рака.

В эксперименте, который проводила некоммерческая организация Silent Spring Institute, приняли участие более 10 тысяч человек.

Учёные провели анализ крови испытуемых. Проверили наличие различных веществ, относящихся к перфтороктансульфоновой кислоте (ПФAC), которая способствует развитию рака и заболеванию щитовидной железы.

Результаты оказались удручающими. Выяснилось, что у тех, кто предпочитает питаться вне дома и перекусывать на ходу, содержание ПФAC в крови выше, чем у тех, кто часто питается свежей домашней пищей, пишет сайт argumenti.ru со ссылкой на "MedicalXpress".

Ранее были названы самые распространенные онкологические заболевания, которые поражают молодых. Во многом виноват так обожаемый сейчас фаст-фуд.

ИСТОЧНИК KP.RU