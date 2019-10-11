2019-10-11T19:05:20+03:00
В мире

Байкер вернулся домой спустя семь часов после своих похорон

Семья ошиблась при опознании тела погибшего мужчины
Юлия САЛЬНИКОВА
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Погибшего в аварии не смогли опознатьПогибшего в аварии не смогли опознатьФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Индонезии семья похоронила байкера, а тот вернулся домой спустя семь часов после траурной церемонии. Мужчина был цел и невредим, хотя близкие были уверены – он разбился в страшном ДТП.

Страшную новость о гибели байкера по имени Сунарто сообщили семье полицейские. По их версии мужчина гнал на своем мотоцикле в деревне Гесикан в Восточной Яве, на опасном участке дороги он не справился с управлением и попал в аварию. Личность погибшего опознать было непросто. Документов при себе у погибшего тоже не оказалось. Но семья подтвердила – мотоцикл действительно принадлежит 40-летнему Сунарто.

Родственники похоронили байкера, а спустя семь часов кто-то постучал в дверь дома семьи. Когда открыли – на пороге стоял Сунарто. Цел и невредим. Позже, когда близкие смогли прийти в себя от шока, а он смог узнать, что «пропустил» свои похороны, мужчина рассказал – байк он отдал знакомому по имени Вариим за долги. Именно его, как теперь предполагает полиция, похоронили под чужим именем.

- Произошла ошибка, - рассказал начальник полиции Али Канта изданию Asia One. - Жертва была сильно изуродована, ее было очень трудно узнать. К тому же у погибшего не было удостоверения личности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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