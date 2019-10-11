2019-10-11T19:27:27+03:00
Происшествия

В Абхазии российского туриста унесло течением реки Кодор

Спасатели занимаются его поисками
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Российского туриста унесло течением реки КодорРоссийского туриста унесло течением реки КодорФото: Алексей СТЕФАНОВ
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В Абхазии уже второй день идут поиски пропавшего русского туриста, которого унесло течением реки Кодор. ЧП случилось вечером 10 октября, сообщает местное отделение МЧС.

- Его смыло водой при форсировании реки Кодор в районе села Джампал, Гулрыпшского района. Двое его товарищей пытались ему помочь, однако перебороть мощное течение оказалось невозможным, - говорится в сообщении.

Спасатели получили сигнал о помощи в 22:15 и сразу же прибыли на место происшествия. К поискам туриста подключили две спасательные машины "Газель", 15 человек личного состава и даже вертолет Ми-2 МЧС Абхазии. Правда, существенных результатов поиски так и не дали. Спасателям удалось найти только жилет, в котором унесло неудачливого туриста.

Сейчас спасатели продолжают поиски, исследуют дно реки. Однако ситуация осложняется тем, что в верховьях реки постоянно идут дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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