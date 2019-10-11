2019-10-11T19:36:18+03:00
В мире

Роль феи-крестной в новой «Золушке» может достаться темнокожему актеру-гею

Билли Портер ведет переговоры с создателями мюзикла
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Актер любит щеголять в дамских платьяхАктер любит щеголять в дамских платьяхФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Герои сказок в интерпретации современных американских компания постепенно приобретают темный цвет кожи, стоит только вспомнить скандал с русалочкой в исполнении Хайли Бейли.

Теперь компания Sony хочет воспитать толерантное отношение к секс-меньшинствам. На роль феи-крестной в мюзикле «Золушка» планируют утвердить Билли Портера.

Портер выиграл свою первую Эмми за роль в сериале «Позе» Райана Мерфи Фото: instagram.com

Портер выиграл свою первую Эмми за роль в сериале «Позе» Райана МерфиФото: instagram.com

Правда, это будет не совсем крестная, а скорее крестный. Но костюмерам все равно придется над костюмами феи – Портер открытый гей и не прочь пощеголять в дамских нарядах.

Это он демонстрирует на своей страничке в соцсетях и, конечно, не упускает шанс покрасоваться на значительных кинофестивалях. Например, Портер поразил зрителя экстравагантным костюмом на вручении премий «Оскар».

Портер ведет переговоры с создателями мюзикла Фото: Instagram.com

Портер ведет переговоры с создателями мюзиклаФото: Instagram.com

Сможет ли актер на сцене сотворить для Золушки чудо до 12 часов ночи, пока достоверно не известно. Как сообщает Variety, он ведет переговоры с создателями мюзикла. Исполнителей главной роли компания пока не утвердила.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Reuters: В результате спецоперации в Сирии из тюрьмы сбежали пять террористов
Трамп назначил послом США в России Джона Салливана
В Абхазии российского туриста унесло течением реки Кодор
Байкер вернулся домой спустя семь часов после своих похорон
Американские ученые указали на опасность еды в упаковках
В Госдуме рассчитывают на перезагрузку отношений с США после назначения нового посла
Почетный президент РФС оценил идею создания фонда для финансирования клубов
США направит военных в Саудовскую Аравию после нападения на НПЗ
Акции «Яндекса» на американской бирже упали на 17 процентов
Bloomberg: Трамп готовится назначить послом США в России Джона Салливана
Актер Евгений Миронов рассказал о знакомстве с Алексеем Леоновым
IV Спартакиада «Кадеты Приволжья-2019» стартовала в Чебоксарах
В аэропорту Тбилиси нашли багаж с 23 килограммами марихуаны
Путин высказал соболезнования семье космонавта Алексея Леонова
Пентагон: Турция ставит под угрозу достигнутый успех в борьбе с террористами
Военный эксперт объяснил, почему Турция выбрала российские С-400
Правительство обяжет открыть подвалы жилых домов для бездомных животных
В Кремле не получали информацию о планах Украины по размещению миротворцев на границе с Россией
Эксперт назвал последствия взрыва иранского танкера в Красном море
Останки диктатора Франко перезахоронят до 25 октября
Россиянин убил родителей в Лондоне из-за собаки: Суд приговорил мужчину к 26 годам тюрьмы
НАСА прервало трансляцию выхода астронавтов в космос, чтобы объявить о смерти Алексея Леонова
Роскосмос: Алексей Леонов вписал себя золотыми буквами в мировую историю космонавтики
Первую в мире банковскую карту из чистого золота выпустили в Великобритании
После убийства Лизы Киселевой в Саратове детский омбудсмен требует ужесточить наказание для виновников гибели детей
Космонавт-испытатель Максим Сураев назвал смерть Леонова невосполнимой потерей
Похороны Алексея Леонова пройдут на мемориальном кладбище в Мытищах