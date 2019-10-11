Роль феи-крестной в новой «Золушке» может достаться темнокожему актеру-гею

СЕГОДНЯ 19:32 2019-10-11T19:36:18+03:00

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Герои сказок в интерпретации современных американских компания постепенно приобретают темный цвет кожи, стоит только вспомнить скандал с русалочкой в исполнении Хайли Бейли.

Теперь компания Sony хочет воспитать толерантное отношение к секс-меньшинствам. На роль феи-крестной в мюзикле «Золушка» планируют утвердить Билли Портера.

Портер выиграл свою первую Эмми за роль в сериале «Позе» Райана МерфиФото: instagram.com

Правда, это будет не совсем крестная, а скорее крестный. Но костюмерам все равно придется над костюмами феи – Портер открытый гей и не прочь пощеголять в дамских нарядах.

Это он демонстрирует на своей страничке в соцсетях и, конечно, не упускает шанс покрасоваться на значительных кинофестивалях. Например, Портер поразил зрителя экстравагантным костюмом на вручении премий «Оскар».

Портер ведет переговоры с создателями мюзиклаФото: Instagram.com

Сможет ли актер на сцене сотворить для Золушки чудо до 12 часов ночи, пока достоверно не известно. Как сообщает Variety, он ведет переговоры с создателями мюзикла. Исполнителей главной роли компания пока не утвердила.

ИСТОЧНИК KP.RU