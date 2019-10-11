2019-10-11T19:45:09+03:00
Политика

Трамп назначил послом США в России Джона Салливана

Информация, озвученная американскими СМИ, подтвердилась
Юлия САЛЬНИКОВА
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Джон СалливанДжон СалливанФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Белый Дом официально подтвердил информацию о назначении послом США в России Джона Саллинана. Ранее он занимал должность первого замгоссекретаря США. Донадьд Трамп утвердил его кандидатуру и Салливан отправится в Россию, где займет место своего предшественника. Напомним, Джон Хантсман подал в отставку в начале октября и завершил дипмиссию в Москве. В российском МИД Хантсмана назвали профессионалом. В Москве он пробыл с 2017 года.

Ранее сразу несколько американских изданий со ссылкой на свои источники называли Салливана главным кандидатом на пост посла в России.

В Госдуме накануне официального назначения представителя США в России выразили надежду на возобновление российско-американских переговоров по ряду важных вопросов в связи с назначением нового посла. Речь идет в том числе о переговорах по разоружению стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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