Трамп назначил послом США в России Джона Салливана

СЕГОДНЯ 19:40 2019-10-11T19:45:09+03:00

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Белый Дом официально подтвердил информацию о назначении послом США в России Джона Саллинана. Ранее он занимал должность первого замгоссекретаря США. Донадьд Трамп утвердил его кандидатуру и Салливан отправится в Россию, где займет место своего предшественника. Напомним, Джон Хантсман подал в отставку в начале октября и завершил дипмиссию в Москве. В российском МИД Хантсмана назвали профессионалом. В Москве он пробыл с 2017 года.

Ранее сразу несколько американских изданий со ссылкой на свои источники называли Салливана главным кандидатом на пост посла в России.

В Госдуме накануне официального назначения представителя США в России выразили надежду на возобновление российско-американских переговоров по ряду важных вопросов в связи с назначением нового посла. Речь идет в том числе о переговорах по разоружению стран.

ИСТОЧНИК KP.RU