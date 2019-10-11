СЕГОДНЯ 21:55 2019-10-11T22:04:07+03:00

Актриса на четыре месяца переехала в Вашингтон, чтобы поддерживать экологическое сообщество в их акциях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Известную американскую актрису Джейн Фонда задержали за участие в экологической забастовке у входа в Капитолий США. Как сообщает телеканал АВС News, 81-летняя обладательница двух «Оскаров» отказалась выполнить требование офицеров полиции.

Несколько людей в форме попросили активистов спуститься со ступеней объекта. Те ответили отказом, в перепался с сотрудниками порядка вступить решила из всего экологического сообщества, представленного на митинге, только Фонда. После короткого диалога актрису арестовали.

Актрису арестовали 11 октябряФото: Кадр видео

Джейн Фонда на протяжении многих лет активно поддерживает активистов, озабоченных проблемами климата. Забраться на ступени Капитолия, как сообщают журналисты, ее вдохновила Грета Тунберг, которая обвинила лидеров стран в потерянном детстве. Выступая с трибуны ООН юная шведская активистка попросила президентов "вести себя так, будто их дом горит, потому что он и правда горит". В прошлом интервью Джейн Фонда рассказала журналистам о планах участвовать в митинге 11 октября.

- Пусть приходят арестовывать, - сказала тогда актриса. Она призналась что на четыре месяца перебралась в Вашингтон, чтобы приложить все усилия в поддержку экологического движения.

В США задержали актрису Джейн Фонда за участие в экологической забастовке.Вместе с другими активистами 81-летняя обладательница двух Оскаров забралась на ступени Капитолия

ИСТОЧНИК KP.RU