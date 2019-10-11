2019-10-11T22:21:21+03:00
Политика

Трамп даст минфину право вводить санкции против Турции

О решении президента сообщил глава казначейства США Стивен Мнучин
Юлия САЛЬНИКОВА
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Турция на этой неделе начала спецоперацию "Источник мира" в СирииТурция на этой неделе начала спецоперацию "Источник мира" в СирииФото: REUTERS
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Дональд Трамп предоставит полномочия вводить новые санкции против Турции министерству финансов США. Как сообщил на брифинге глава казначейства Стивен Мнучин, президент подпишет соответствующее распоряжение в ближайшее время. Речь идет о «значительных санкционных полномочиях» - министерство сможет назначать первичные и вторичные санкции в отношении любых компаний или лиц, связанных с Турцией.

- Я только что виделся с президентом Трампом, он одобрил и намерен подписать приказ, дающий Министерству финансов, при согласовании с ним самим и госсекретарём Помпео, очень значительные новые санкционные полномочия в отношении любого, кто связан с турецким правительством, - приводит слова министра США RT.

Напомним, Белый Дом выступил с требованием прекратить военную операцию в Сирии. Турецкие войска 9 октября перешли границу для установления на территории "зоны безопасности". Американцы опасаются, что война, объявленная террористам, затронет курдов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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