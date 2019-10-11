Трамп даст минфину право вводить санкции против Турции
Дональд Трамп предоставит полномочия вводить новые санкции против Турции министерству финансов США. Как сообщил на брифинге глава казначейства Стивен Мнучин, президент подпишет соответствующее распоряжение в ближайшее время. Речь идет о «значительных санкционных полномочиях» - министерство сможет назначать первичные и вторичные санкции в отношении любых компаний или лиц, связанных с Турцией.
- Я только что виделся с президентом Трампом, он одобрил и намерен подписать приказ, дающий Министерству финансов, при согласовании с ним самим и госсекретарём Помпео, очень значительные новые санкционные полномочия в отношении любого, кто связан с турецким правительством, - приводит слова министра США RT.
Напомним, Белый Дом выступил с требованием прекратить военную операцию в Сирии. Турецкие войска 9 октября перешли границу для установления на территории "зоны безопасности". Американцы опасаются, что война, объявленная террористам, затронет курдов.
ИСТОЧНИК KP.RU