В Сирии боевики взорвали бомбы на маршруте российского военного патруля

СЕГОДНЯ 22:46 2019-10-11T22:54:30+03:00

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В сирийской провинции Деръа боевики устроили взрыв на пути российского военного патруля. Об этом сообщает руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин. Бомбы установлены на маршруте, по которому совершается патрулирование территорий.

Пострадавших среди российских военных нет. Как сообщает РИА Новости, сначала взорвалось самодельное безоблачное устройство. Спустя 20 минут к месту прибыли сирийские военные. Они попали в эпицентр второго взрыва. Два человека получили ранения. По словам Бакина боевики стали агрессивнее в связи с проведением в Сирии спецоперации "Источник мира".

Напомним, турецкие военные 9 октября пересекли границы страны, чтобы создать на этой территории (граница с Турцией) зону безопасности. Официально турки уничтожают террористов, однако власти США предупредили - в Пентагоне следят за ситуацией и обещали принять меры в случае уничтожения курдов.

ИСТОЧНИК KP.RU