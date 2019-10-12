Минздрав разработал новые требования к посещению реанимации родственниками пациентов
Ранее президент РФ подписал закон, согласно которому медорганизации должны пропускать родных пациента в реанимационные отделения
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В Минздрав РФ сообщили, что ведомство подготовило проект приказа, который устанавливает требования к посещению родственниками больного в реанимации.
Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому медорганизации должны пропускать родных пациента в реанимационные отделения.
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ИСТОЧНИК KP.RU