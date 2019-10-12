В Совфеде выступили категорически против возвращения смертной казни в России

СЕГОДНЯ 04:00 2019-10-12T04:00:48+03:00

Глава СФ Андрей Клишас напомнил, что о невозможности возвращения смертной казни неоднократно высказывался Конституционный суд страны

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Глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас выступил категорически против возвращения смертной казни в России.

Так он отреагировал на предложения о возвращении высшей меры наказания которые ранее прозвучали в связи с убийством девятилетней школьницы в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU