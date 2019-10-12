В Совфеде выступили категорически против возвращения смертной казни в России
Глава СФ Андрей Клишас напомнил, что о невозможности возвращения смертной казни неоднократно высказывался Конституционный суд страны
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Глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас выступил категорически против возвращения смертной казни в России.
Так он отреагировал на предложения о возвращении высшей меры наказания которые ранее прозвучали в связи с убийством девятилетней школьницы в Саратове.
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ИСТОЧНИК KP.RU