Ученые нашли связь между скоростью ходьбы и старением мозга
Люди, которые передвигаются медленно, даже выглядят старше сверстников
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Медленная ходьба свидетельствует о более раннем старении мозга. К такому выводу пришли исследователи Университета Дьюка, который находится в Северной Каролине.
Они отобрали несколько сотен жителей Новой Зеландии старше 45 лет, за здоровьем которых тщательно наблюдали с трехлетнего возраста. Оказалось, что те, кто в раннем детстве имел слабые языковые способности, плохую моторику и низкий коэффициент интеллекта, теперь обладают склонностью к медленной ходьбе.
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ИСТОЧНИК KP.RU