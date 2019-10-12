2019-10-12T08:28:11+03:00
Наука

Ученые нашли связь между скоростью ходьбы и старением мозга

Люди, которые передвигаются медленно, даже выглядят старше сверстников
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Медленная ходьба свидетельствует о более раннем старении мозга. К такому выводу пришли исследователи Университета Дьюка, который находится в Северной Каролине.

Они отобрали несколько сотен жителей Новой Зеландии старше 45 лет, за здоровьем которых тщательно наблюдали с трехлетнего возраста. Оказалось, что те, кто в раннем детстве имел слабые языковые способности, плохую моторику и низкий коэффициент интеллекта, теперь обладают склонностью к медленной ходьбе.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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