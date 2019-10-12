ИГ* взяло на себя ответственность за взрывы на пути военных РФ в Сирии
Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрывы, которые прогремели в пятницу, 11 октября, на маршруте следования российской военной полиции в Сирии.
Сайт kp.ru со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон сообщал, что инцидент произошел около 10.25 утра в провинции Деръа на юге страны. Боевики подорвали две самодельные бомбы с разницей в 20 минут.
Два человека получили ранения. Россиян среди них нет. Вероятнее всего, пострадали сирийские военные, которые прибыли на место ЧП как раз к моменту второго взрыва.
Информации об ответственности ИГ* за случившееся распространила американская SITE Intelligence Group, занимающаяся мониторингом информационной активности экстремистов.
Стоит отметить, что боевики стали вести себе агрессивнее в связи с началом военной операции "Источник мира" возле границы Сирии с Турцией. Анкара приступила к зачистке территории от курдов, освобождая ее для беженцев.
* - запрещенная в России террористическая организация.
ИСТОЧНИК KP.RU
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