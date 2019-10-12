2019-10-12T11:17:27+03:00
Происшествия

ИГ* взяло на себя ответственность за взрывы на пути военных РФ в Сирии

В результате атак пострадали два человека
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Взрывы на пути российского патруля в Сирии произошли в пятницуВзрывы на пути российского патруля в Сирии произошли в пятницуФото: REUTERS
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Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрывы, которые прогремели в пятницу, 11 октября, на маршруте следования российской военной полиции в Сирии.

Сайт kp.ru со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон сообщал, что инцидент произошел около 10.25 утра в провинции Деръа на юге страны. Боевики подорвали две самодельные бомбы с разницей в 20 минут.

Два человека получили ранения. Россиян среди них нет. Вероятнее всего, пострадали сирийские военные, которые прибыли на место ЧП как раз к моменту второго взрыва.

Информации об ответственности ИГ* за случившееся распространила американская SITE Intelligence Group, занимающаяся мониторингом информационной активности экстремистов.

Стоит отметить, что боевики стали вести себе агрессивнее в связи с началом военной операции "Источник мира" возле границы Сирии с Турцией. Анкара приступила к зачистке территории от курдов, освобождая ее для беженцев.

* - запрещенная в России террористическая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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