Стивен Сигал ответил на вопрос о своей пенсии в России

СЕГОДНЯ 11:07 2019-10-12T11:18:44+03:00

Американскому актеру уже 67 лет, а потому он может получать выплаты по возрасту [видео]

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Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал признался, что ничего не знает о начислении ему пенсии в России. Об этом он заявил в пятницу, 12 октября, на пресс-конференции, посвященной началу II Международного Будо-фестиваля по айкидо.

Один из журналистов напомнил 67-летнему артисту, что он уже достиг возраста необходимого для получения выплат.

"Я понятия не имею, получаю я пенсию или нет. Я молодой", - сказал Сигал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737399" frameborder="0"></iframe> Стивен Сигал провёл в Москве мастер-класс по айкидо.Голливудский кинопродюсер, актёр и мастер боевых искусств Стивен Сигал провёл мастер-класс по боевым искусствам в Москве в пятницу. Мероприятие прошло в рамках Международного фестиваля айкидо (c) Ruptly

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ИСТОЧНИК KP.RU