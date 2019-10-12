Стивен Сигал ответил на вопрос о своей пенсии в России
Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал признался, что ничего не знает о начислении ему пенсии в России. Об этом он заявил в пятницу, 12 октября, на пресс-конференции, посвященной началу II Международного Будо-фестиваля по айкидо.
Один из журналистов напомнил 67-летнему артисту, что он уже достиг возраста необходимого для получения выплат.
"Я понятия не имею, получаю я пенсию или нет. Я молодой", - сказал Сигал.
Стивен Сигал провёл в Москве мастер-класс по айкидо.Голливудский кинопродюсер, актёр и мастер боевых искусств Стивен Сигал провёл мастер-класс по боевым искусствам в Москве в пятницу. Мероприятие прошло в рамках Международного фестиваля айкидо (c) Ruptly
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ИСТОЧНИК KP.RU