Изменения транспортного налога вступили в силу
ФНС закончила уведомлять автовладельцев о сроках уплаты задолженностей за 2018 год
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В России изменились правила начисления транспортного налога. ФНС закончила уведомлять автовладельцев о необходимости уплатить заложенности за 2018 год.
Информация распространялась через интернет - сведения появились в личных кабинетах налогоплательщиков, и с помощью заказных почтовых отправлений. Оплатить налоги нужно не позднее 2 декабря 2019 года, иначе будут начисляться пени.
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ИСТОЧНИК KP.RU