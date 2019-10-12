Изменения транспортного налога вступили в силу

СЕГОДНЯ 12:01 2019-10-12T12:01:33+03:00

ФНС закончила уведомлять автовладельцев о сроках уплаты задолженностей за 2018 год

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В России изменились правила начисления транспортного налога. ФНС закончила уведомлять автовладельцев о необходимости уплатить заложенности за 2018 год.

Информация распространялась через интернет - сведения появились в личных кабинетах налогоплательщиков, и с помощью заказных почтовых отправлений. Оплатить налоги нужно не позднее 2 декабря 2019 года, иначе будут начисляться пени.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU