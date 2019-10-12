2019-10-12T14:10:45+03:00
Происшествия

В Калифорнии бушуют лесные пожары: эвакуированы свыше 100 тыс. человек

Почти 800 тысяч жителей штата остались без электричества [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Было эвакуировано около 25 тысяч домовБыло эвакуировано около 25 тысяч домовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В американском штате Калифорния вновь бушуют лесные пожары. Только из окрестностей Лос-Анджелеса за последнее время эвакуированы более 100 тысяч человек из 23 тысяч домов.

В борьбе со стихией задействованы около тысячи пожарных, однако остановить пламя не удается. Уничтожено не менее 75 построек. На территории штата организовано четыре центра помощи людям, которые бегут от огня.

Лесные пожары в Калифорнии.Пламя бушует в жилых кварталах Лос-Анджелеса

Также почти 800 тысяч жителей Калифорнии остались без электричества. Энергетическая компания Pacific Gas and Electric, которая ранее была признана ответственной за самый разрушительный пожар в истории штата, намеренно приостановила энергоснабжение, чтобы снизить риск появления новых очагов возгорания. К вечеру пятницы, 11 октября, свет вернулся в большую часть домов.

Чиновники опасаются, что сухая и ветреная погода может привести к новой трагедии, передает CNN.

Огонь пока не удается остановить Фото: REUTERS

Огонь пока не удается остановитьФото: REUTERS

Сайт kp.ru писал, что калифорнийские леса начали активно гореть еще в августе прошлого года. Ситуация усугубилась в ноябре, когда огонь распространился по территории практически всего штата.

Жертвами стихии стали свыше 80 человек, многие получили ожоги и травмы. Также пламя уничтожило более 18 тысяч зданий. Власти назвали основной причиной случившегося неполадки в работе линии электропередачи.

Более 100 тысяч человек эвакуированы из-за лесных пожаров в Калифорнии.Масштабный пожар поглотил окрестности Лос-Анджелеса

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Протестующие забросали станцию метро в Гонконге "коктейлями Молотова"
Путин поговорил по телефону с премьером Армении
Путин призвал освободить Сирию от военного присутствия других стран
Захарова ответила на претензии Латвии к празднованию освобождения Риги в Москве
Изменения транспортного налога вступили в силу
Кинологи предложили наказывать за жестокое обращение с животными
На борту разбившегося в Конго Ан-72 погиб россиянин Владимир Садовничий
Стивен Сигал ответил на вопрос о своей пенсии в России
ИГ* взяло на себя ответственность за взрывы на пути военных РФ в Сирии
В семи префектурах Японии объявлен наивысший уровень опасности
В Роспотребнадзоре рассказали, как снизить риск возникновения рака
На Филиппинах туристку оштрафовали за мини-бикини, похожее на шнурок
Ученые нашли связь между скоростью ходьбы и старением мозга
Число жертв стрельбы в керченским колледже возросло до 21 человека
Зеленский заявил, что Европа и СМИ шокированы поведением Порошенко
Актер из фильма "Путь: Во все тяжкие" умер в день премьеры
Трамп сообщил об отставке главы министерства внутренней безопасности США
Руководитель Гидрометцентра рассказал о погодной аномалии в России
Более 45 тысяч домов в Японии остались без электричества из-за мощного тайфуна "Хагибис"
В Пентагоне подтвердили, что турецкие ВС обстреляли американские войска в Сирии
В Совфеде выступили категорически против возвращения смертной казни в России
В МИД Турции объяснили рассказали о причинах покупки Анкарой ЗРК С-400 у РФ
Американские власти подали иск к Telegram Group Inc
"Умный, работящий": Мать подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы Киселевой рассказала о своем сыне
В Анкаре отрицают обстрел военной базы США в Сирии
Трамп рассказал о достижении значительной торговой сделки с КНР
Минздрав разработал новые требования к посещению реанимации родственниками пациентов
Турция отказалась остановить военную операцию в Сирии