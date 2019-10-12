В Калифорнии бушуют лесные пожары: эвакуированы свыше 100 тыс. человек

СЕГОДНЯ 13:47 2019-10-12T14:10:45+03:00

Было эвакуировано около 25 тысяч домов Фото: REUTERS

Почти 800 тысяч жителей штата остались без электричества [видео]

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В американском штате Калифорния вновь бушуют лесные пожары. Только из окрестностей Лос-Анджелеса за последнее время эвакуированы более 100 тысяч человек из 23 тысяч домов.

В борьбе со стихией задействованы около тысячи пожарных, однако остановить пламя не удается. Уничтожено не менее 75 построек. На территории штата организовано четыре центра помощи людям, которые бегут от огня.

Лесные пожары в Калифорнии.Пламя бушует в жилых кварталах Лос-Анджелеса

Также почти 800 тысяч жителей Калифорнии остались без электричества. Энергетическая компания Pacific Gas and Electric, которая ранее была признана ответственной за самый разрушительный пожар в истории штата, намеренно приостановила энергоснабжение, чтобы снизить риск появления новых очагов возгорания. К вечеру пятницы, 11 октября, свет вернулся в большую часть домов.

Чиновники опасаются, что сухая и ветреная погода может привести к новой трагедии, передает CNN.

Огонь пока не удается остановитьФото: REUTERS

Сайт kp.ru писал, что калифорнийские леса начали активно гореть еще в августе прошлого года. Ситуация усугубилась в ноябре, когда огонь распространился по территории практически всего штата.

Жертвами стихии стали свыше 80 человек, многие получили ожоги и травмы. Также пламя уничтожило более 18 тысяч зданий. Власти назвали основной причиной случившегося неполадки в работе линии электропередачи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737413" frameborder="0"></iframe> Более 100 тысяч человек эвакуированы из-за лесных пожаров в Калифорнии.Масштабный пожар поглотил окрестности Лос-Анджелеса

ИСТОЧНИК KP.RU