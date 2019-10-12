Путин поговорил по телефону с премьером Армении

СЕГОДНЯ 14:19 2019-10-12T14:33:48+03:00

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Разговор состоялся еще в пятницу, 11 октября, однако пресс-служба Кремля рассказала о нем лишь в субботу.

"Затронут ряд вопросов в развитие обсуждений в ходе прошедшего 11 октября в Ашхабаде заседания Совета глав государств СНГ", - говорится в сообщении на сайте президента РФ.

Сайт kp.ru писал, что лидеры стран Содружества независимых государств встретились для обсуждения наиболее актуальных вопросов развития сотрудничества в рамках объединения и региональных тем.

Так, например, на повестке стояло единство членов СНГ в понимании решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии и недопустимости героизации фашизма. Кроме того, обсуждалась возможность введения единой визы по примеру шенгенской.

ИСТОЧНИК KP.RU