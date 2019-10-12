2019-10-12T22:27:07+03:00
Политика

В партии Зеленского сообщили об отсутствии денег на восстановление Донбасса

По словам главы фракции «Слуга народа», на реинтеграцию территорий потребуется «мама не горюй» средств
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В партии Зеленского сообщила об отсутствии денег на восстановление ДонбассаВ партии Зеленского сообщила об отсутствии денег на восстановление ДонбассаФото: REUTERS
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У Киева нет денег на восставление и реинтеграцию Донбасса, поэтому незалежная будет вынуждена искать источники финансирования. Такое заявление сделал глава президентской фракции в Верховной раде «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Даже если случится Нормандия, нам в один день не скажут: "Все, забирайте Донбасс". Переговорный процесс будет длинным. Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет», - заявил политик в интервью изданию «Левый берег».

По его словам, сопряженных затрат с реинтеграцией Донбасса – «мама не горюй». Он предположил, что они будут исчисляться десятками миллиардов долларов, именно поэтому Киеву «где-то придется брать» деньги.

Отметим, что как писал ранее сайт kp.ru, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что намерен обратиться к европейским странам с просьбой «дожать Россию» по урегулированию на Донбассе, поскольку Евросоюз должен «подставить плечо» Киеву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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