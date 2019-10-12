2019-10-12T23:37:17+03:00
В мире

В Эквадоре ввели комендантский час

Президент республики уверен, что облегчит работу полицейских в борьбе с проявлениями насилия
Мария ИГНАТЬЕВА
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Президент Эквадора Ленин Морено объявил, что вводит в столице республики Кито комендантский час. По его мнению, это облегчит работу сотрудникам полиции в борьбе с недопустимым проявлением насилия.

- Я распорядился ввести комендантский час и военный контроль в Кито и окрестностях. Он начнет действовать в 15:00, - сообщил Морено в своем аккаунте в Twitter.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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