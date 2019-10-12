В Саудовской Аравии заявили о прибытии американских военных

12 Окт. 23:44 2019-10-12T23:44:59+03:00

Дополнительная помощь со стороны США принята в рамках сотрудничества между государствами

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Министерство обороны Саудовской Аравии заявило о прибытии дополнительной военной помощи со стороны США. В ведомстве уточнили, что таким образом будет обеспечена безопасность. Необходимость в этом возникла после атаки на нефтяной сектор страны.

- Принято решение принять дополнительные силы и оборонительную технику в рамках сотрудничества Королевства и США в целях обеспечения региональной безопасности, а также чтобы противостоять любым попыткам расшатать стабильность в регионе и мировой экономике, - заявили в Минобороны страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU