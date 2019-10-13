При подрыве взрывного устройства в Кении погибли полицейские

СЕГОДНЯ 01:42 2019-10-13T01:42:57+03:00

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В Кении при подрыве самодельного взрывного устройства погибли несколько сотрудников полиции. Они на служебном автомобиле в субботу, 12 октября проезжали неподалеку от границы с Сомали, когда прозвучал хлопок.

Как сообщает агентство Reuters, жертвами случившегося стали по меньшей мере десять сотрудников правоохранительных органов. Однако представители местной полиции точных цифр не приводят.

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ИСТОЧНИК KP.RU