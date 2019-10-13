2019-10-13T01:42:57+03:00
Происшествия

При подрыве взрывного устройства в Кении погибли полицейские

Точное число жертв не называется
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Кении при подрыве самодельного взрывного устройства погибли несколько сотрудников полиции. Они на служебном автомобиле в субботу, 12 октября проезжали неподалеку от границы с Сомали, когда прозвучал хлопок.

Как сообщает агентство Reuters, жертвами случившегося стали по меньшей мере десять сотрудников правоохранительных органов. Однако представители местной полиции точных цифр не приводят.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СМИ: Сирийские курды намерены просить помощи у России вместо США
В Японии из-за тайфуна «Хагибис» погибли четыре человека
В Токио из-за тайфуна из берегов вышла крупная река
В Саудовской Аравии заявили о прибытии американских военных
В Эквадоре ввели комендантский час
В США при стрельбе в церкви пострадали два человека
«Сперва нажать на своих ультра»: Пушков прокомментировал желание МИД Украины «дожать» Россию
Франция приостановила поставки вооружений в Турцию
В партии Зеленского сообщили об отсутствии денег на восстановление Донбасса
Россия готова помочь Японии в связи с тайфуном «Хагибис»
Черноморский флот взял на сопровождение американский эсминец Porter
Анкара заявила об уничтожении 459 террористов в ходе военной операции в Сирии
Россия «блокировала» заявления СБ ООН по турецкой операции в Сирии
Путин: Россия создаст ударные комплексы, способные преодолеть любые ПВО
Один человек погиб после обрушения строящегося отеля в Новом Орлеане
СК возбудил дело после самоубийства мальчика, которого родители считали толстым