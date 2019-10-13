В Калифорнии запретили продажу изделий из меха и цирковые номера с животными

СЕГОДНЯ 07:21 2019-10-13T07:30:36+03:00

Закон вступит в силу в январе 2023 года

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Губернатор Калифорнии подписал закон о защите животных в этом американском штате. С 2023 года запрещена продажа любых изделий из меха – сумок, обуви, одежды и прочих вещей. Местные цирки обязаны будут пересмотреть свои программы, поскольку запрещается использовать диких животных в номерах для развлечения публики.

Нарушителям грозит штраф.

- Я только что утвердил один из наиболее действенных в истории США законов, направленных на защиту прав животных. Калифорния станет первым штатом в стране, запретившим продажу новых изделий из натурального меха, -написал в твиттер губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Калифорния стала первым американским штатом, где полностью запретили использование и продажу изделий из меха. На странице политика в твиттер появились сотни слов благодарности. Многие признавались, что теперь всерьез задумались о переезде в Калифорнию.

Губернатором Ньюсом стал в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU