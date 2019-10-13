2019-10-13T08:28:05+03:00
Политика

Премьер-министр Канады Трюдо пришел на предвыборный митинг в бронежилете

Объяснять причины усиления мер безопасности в Либеральной партии отказались
Юлия САЛЬНИКОВА
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Джастин ТрюдоДжастин ТрюдоФото: REUTERS
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вышел на сцену в рамках предвыборной кампании в бронежилете. Как сообщает CBC, в Миссиссоге, Онтарио, в субботу 12 октября собралось почти 2 тысячи сторонников Либеральной партии, которую возглавляет Трюдо.

Но начало митинга пришлось отложить на 90 минут. Как стало известно журналистам, причиной стала «угроза безопасности». Кому именно угрожали, источник журналистам сообщать не стал. Однако, через час почти после задержки, к трибуне вышел премьер-министр в бронежилете. К сцене он шел в окружении охраны.

Супруга политика, Софи Грегуар Трюдо, которая должна была объявить выступление мужа, вообще не появилась на митинге.

Представители Либернальной партии от комментариев отказались. В СМИ предположили, что дело может быть в увеличении угроз в Сети в отношении политиков партии.

В сентябре Трюдо распустил парламент Канады и назначил выборы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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