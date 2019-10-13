Родители главной свидетельницы по делу Берлускони требуют эксгумации тела: они уверены – девушку отравили
Семья Иман Фади считает, что девушку могли отравить из-за ее показаний по делу бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Напомним, 24-летняя модель из Марокко считалась главной свидетельницей по "делу Руни". Она рассказала суду о вечеринках политика с несовершеннолетними девушками, с которыми Берлускони отдыхал на своей вилле, а также об близких отношениях премьера с не достигшей совершеннолетия танцовщицей.
Иман Фади в январе попала в больницу, ее тело приобрело неестественный желтый цвет, модель резко потеряла вес. В марте женщина скончалась. Как сообщили Daily Mail родственники модели, по их версии Иман была отравлена. Это подтверждает тот факт, что в палату к пациентке близких отказались пускать, врачи боялись радиоактивного заражения родственников.
Родители модели настаивают на эксгумации тела, чтобы доказать – Иман Фади отравили. С их слов, накануне попадания в больницу женщина готовилась дать показания в отношении Берлускони о взятничестве.
Бывший итальянский премьер утверждал, что не знаком с моделью.
ИСТОЧНИК KP.RU