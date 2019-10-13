Синоптики рассказали, когда россиянам готовится к «предзимью»

СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-13T09:43:39+03:00

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Синоптики предупреждают россиян о приближении особого метеорологического сезона – «предзимье». Как рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, осень в России климатическая осень уже на этой неделе закончится. Предзимье означает существенное понижение температур. С 17 октября среднесуточные показатели по температуре воздуха опустятся на 6-7 градусов.

- Сказка, к сожалению, действительно закончится. В некоторых прогнозах к четвергу уже заметное понижение температуры: днем около 6-8 градусов, ночью - около 2, осень закончилась, - сказал эксперт.

Предзимье знаменует окончание осени и начинается в середине октября. Заканчивается к середине декабря, когда в Россию приходит климатическая зима.

По данным метеорологов, 16 октября в Москве будет +9...+14 градусов. В четверг 17 октября прогнозируют дожди. К выходным ночные температуры в столице будут в пределах +1 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU