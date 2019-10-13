Участницу «Дома 2» избила на корпоративе одна из зрительниц
Корпоратив для бывшей участницы «Дома 2» закончился в больнице. Маргариту Овсянникову избила одна из гостей праздника. Маргарита пританцовывала у сцены, снимая себя на камеру телефона. Хотела выложить ролик в соцсети, чтобы показать, какая он успешная, но в ее инстаграм попало совершенно другое видео. Друзья участницы популярного телепроекта разместили на ее страничке кадры нападения.
На танцующую Маргариту набросилась женщина, схватила за волосы и попыталась избить Овсянникову лицом о подиум сцены. Вероятно, девушка разозлила зрительницу тем, что мешала другим гостям праздника смотреть концерт – Овсянникова танцевала с телефоном прямо у сены, загораживая артиста.
Правда, пользователи Сети заподозрили участницу "Дома 2" в обмане.
- Это подстава. Уже не знают, что и придумать, -писали в комментариях к видео.
- Веселье, певец-фонограмщик, "звезды", драка. Печалька. Как с фальшивыми елочными игрушками. На елку вешают, а радости нет.
Другие были обеспокоены здоровьем Овсянниковой.
- Какой ужас. Маргоша, ты как, - писали на ее страничке подписчики.
Маргарита не первая участница телепроекта, которая оказывается в центре скандала. Ранее драку в салоне красоты устроил Гоген Солнцев.
ИСТОЧНИК KP.RU