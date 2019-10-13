2019-10-13T10:13:43+03:00
Общество

Участницу «Дома 2» избила на корпоративе одна из зрительниц

Маргарита Овсянникова танцевала на сцене и снимала происходящее на видео, когда к ней подошла женщина и вцепилась в волосы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Маргарита ОвсянниковаМаргарита ОвсянниковаФото: Instagram.com
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Корпоратив для бывшей участницы «Дома 2» закончился в больнице. Маргариту Овсянникову избила одна из гостей праздника. Маргарита пританцовывала у сцены, снимая себя на камеру телефона. Хотела выложить ролик в соцсети, чтобы показать, какая он успешная, но в ее инстаграм попало совершенно другое видео. Друзья участницы популярного телепроекта разместили на ее страничке кадры нападения.

На танцующую Маргариту набросилась женщина, схватила за волосы и попыталась избить Овсянникову лицом о подиум сцены. Вероятно, девушка разозлила зрительницу тем, что мешала другим гостям праздника смотреть концерт – Овсянникова танцевала с телефоном прямо у сены, загораживая артиста.

Правда, пользователи Сети заподозрили участницу "Дома 2" в обмане.

- Это подстава. Уже не знают, что и придумать, -писали в комментариях к видео.

- Веселье, певец-фонограмщик, "звезды", драка. Печалька. Как с фальшивыми елочными игрушками. На елку вешают, а радости нет.

Другие были обеспокоены здоровьем Овсянниковой.

- Какой ужас. Маргоша, ты как, - писали на ее страничке подписчики.

Маргарита не первая участница телепроекта, которая оказывается в центре скандала. Ранее драку в салоне красоты устроил Гоген Солнцев.

mmmargaaretmmmargaaret
Участницу "Дома-2" избили на корпоративе
5640 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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