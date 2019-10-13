Пожилая жительница Японии выпала из вертолета в ходе спасательной операции

СЕГОДНЯ 10:28 2019-10-13T10:33:58+03:00

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Во время спасательной операции в Японии из вертолета упала пожилая женщина. ЧП произошло, как сообщает, Kyodo News, в префектуре Фукусима.

Напомним, на Японию обрушился мощный тайфун «Хагибис». Число жертв стихии уже приблизилось к двум десяткам человек, а пострадавших сотни. Людей эвакуируют из территорий, где находиться наиболее опасно.

В вертолет спасательных служб загрузили пассажиров, но когда воздушное судно поднялось на высоту 40 метров, из открытой дверного проема выпала пожилая пассажирка. В реузльатте ЧП ее доставили в больницу.

Тайфун принес в Токио сильный ветер, порывы которого достигают 41,5 метров в секунду. Ветер переворачивает машины и срывает крыши с домов.

Сайт kp.ru писал о другом не очень удачном спасении человека, на этот раз в США. Пострадавшая женщина находилась в специальной сумке, которая была привязана к вертолету. Но при наборе высоты сумку начало сильно кружить в воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU