Российские туристы назвали самые скучные города Европы

СЕГОДНЯ 10:46 2019-10-13T10:49:26+03:00

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Туристы составили список самых скучных городов Европы, где за время отпуска можно затосковать по дому. В соцсетях аналитики компании Aviasales провели опрос россиян. Оказалось, что почти треть (30 процентов) считает унылым отдых в столице Финляндии, Хельсинки.

- Там часто плохая погода, мало достопримечательностей, и за неделю можно соскучиться по дому, - цитирует исследователей РИА Новости.

На втором месте списка «скучных курортов» - Карловы Вары. Если ехать туда, считают туристы, то только на один день. На дольше – можно заскучать, потому что «город маленький». Так считают 15 процентов опрошенных.

Топ-3 замыкает Мюнхен – 10 процентов опрошенных назвали этот немецкий город унылым. Причин несколько – мало достопримечательностей, интересных иностранцам, и отсутствуют развлечения в вечернее время, работают только пивные бары.

Претензии у российских туристов были к Варшаве, скучной ее назвали 7 процентов опрошенных. Город эти люди назвали «серым и скучным», многим не хватило достопримечательностей. Пять процентов туристов остались разочарованы отдыхом в Пизе, где «кроме башни не на что смотреть».

Ранее эксперты выяснили, какие курорты россияне считают самыми лучшими.

ИСТОЧНИК KP.RU