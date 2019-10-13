2019-10-13T11:59:49+03:00
Политика

В МИД России обвинили США в попытке подорвать работу ООН за счет увеличения долга организации

В российском ведомстве считают, что в американские власти намеренно игнорируют обязательства по взносам в бюджет ООН
Юлия САЛЬНИКОВА
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США задолжали ООН 1 миллиард долларовСША задолжали ООН 1 миллиард долларовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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США игнорирует обязательства по выплате обязательных взносов в бюджет ООН. Как сообщили в российском МИД, это может подорвать работу организации. США оказались в списке 50 стран-неплательщиков, это привело к ухудшению финансового положения ООН.

- В ноябре у Секретариата ООН могут возникнуть серьезные трудности с оплатой труда своих сотрудников и счетов, выставляемых поставщиками товаров и услуг –сказано в официальном комментарии МИД России.

Меры жесткой экономии уже применяют в Департаменте по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению. Совет Безопасности ГА ООН отказывается от вечерних и ночных заседаний по той же причине - теперь обсуждать вопросы будут в строго регламентируемое время с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00. Всемирная организация начнет экономить на электричестве, охране и кондиционировании помещений.

- Главным неплательщиком на протяжении последнего времени являются США. Их долг перед регулярным бюджетом ООН уже превысил 1 миллиард долларов. Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу Организации, -сказано в комментарии.

В МИД России напомнили и о других попытках США сорвать работу ООН. Дипломатический скандал произошел в дни проведения Генассамблеи ОО, когда десять участников саммита от России не смогли попасть в Нью-Йорк из-за того, что американская сторона не оформила визы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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