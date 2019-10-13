2019-10-13T12:36:25+03:00
В мире

Двух американцев арестовали за попытку напоить пивом аллигатора

Жители Флориды поймали животное у дороги и снимали на видео издевательства
Юлия САЛЬНИКОВА
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Во Флориде проживает около 1,3 миллиона аллигаторовВо Флориде проживает около 1,3 миллиона аллигаторовФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Двух жителей Флориды арестовали по решению суда за издевательства над крокодилом. Рептилию 27-летний Тимати кепке и его 22-летний приятель Ноа Осборн заметили у дороги в Палм-Сити. Остановили автомобиль, голыми руками схватили аллигатора и затолкали в машину. Рептилию они некоторое время держали у себя.

Американцы силой открывали пасть животному, вливая туда пиво. Произошедшее мужчины снимали на камеру телефона, позже полиция подтвердила факт существования этих роликов.

Как сообщает Newsweek, Флоридская комиссия по охране рыб и дикой природы, куда поступила жалоба, установила - рептилия действительно демонстрировала агрессивное поведение, когда аллигатору наливали в рот пиво. Объяснить, зачем все это делали, американцы так и не смогли. Они признались лишь в том, что в итоге все-таки выпустили животное в дикую природу.

Нарушителей арестовали и заставили заплатить штраф в 5 тысяч и 2,5 тысячи долларов. Вскоре мужчин освободили из камеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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