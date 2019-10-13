Владимир Путин выразил соболезнования «японскому народу» из-за смертельного тайфуна
Путин направил телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Японии Синдзо Абэ. Несколько десятков человек в Японии погибли из-за тайфуна «Хагибис». В стране стихии присвоили наивысшую категорию опасности, метеорологи сообщили, что «Хагибис» самый мощный за последние десятилетия тайфун. Скорость ветра в Токио превышает 40 метров в секунду – такая сила ветра способна перевернуть автомобиль. Известно о сотни пострадавших в результате разгула стихии.
- Владимир Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь японского народа, и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания выздоровления пострадавшим, - гласит сообщение на сайте Кремля.
Президент России выразил японскому премьеру соболезнования в связи с многочисленными жертвами и разрушениями. Ране в Кремле сообщили о готовности помочь Японии справиться с последствиями стихии, но таких обращений пока не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU