Владимир Путин выразил соболезнования «японскому народу» из-за смертельного тайфуна

СЕГОДНЯ 14:08 2019-10-13T14:11:07+03:00

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Путин направил телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Японии Синдзо Абэ. Несколько десятков человек в Японии погибли из-за тайфуна «Хагибис». В стране стихии присвоили наивысшую категорию опасности, метеорологи сообщили, что «Хагибис» самый мощный за последние десятилетия тайфун. Скорость ветра в Токио превышает 40 метров в секунду – такая сила ветра способна перевернуть автомобиль. Известно о сотни пострадавших в результате разгула стихии.

- Владимир Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь японского народа, и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания выздоровления пострадавшим, - гласит сообщение на сайте Кремля.

Президент России выразил японскому премьеру соболезнования в связи с многочисленными жертвами и разрушениями. Ране в Кремле сообщили о готовности помочь Японии справиться с последствиями стихии, но таких обращений пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU