СМИ: В результате турецкой спецоперации в Сирии погибли 14 мирных жителей

СЕГОДНЯ 14:27 2019-10-13T14:31:16+03:00

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В Сирии погибли по меньшей мере 14 мирных граждан - об этом сообщает издание Asharq Al-Awsat. Атаке 13 октября подверглось мирное население. Среди простых людей есть жертвы. Напомним, военная операция «Источник мира» началась 9 октября.

Турецкие власти объявили о планах освободить территорию от террористов. США отказались поддерживать турков и официально вывели войска с территории. Турцию осудили лидеры ряда европейских стран. В ответ на это президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил открыть «двери» для сирийских беженцев в Европу.

В Белом доме подтвердили, что оставшиеся на территории Сирии американские военные подверглись атаке со стороны турецких войск. Источник из правительства США сообщил журналистам, что вероятно это был осознанный шаг, чтобы вытеснить американцев от границы.

В воскресенье 13 октября турецкие войска захватили населенный пункт Сулук.

ИСТОЧНИК KP.RU