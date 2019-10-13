2019-10-13T14:42:10+03:00
В мире

Первый министр Шотландии планирует провести референдум о независимости от Великобритании до конца года

Это уже не первая попытка шотландцев выйти из состава страны
Юлия САЛЬНИКОВА
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Итоги референдума 2014 года большая часть Шотландии восприняла как победу - 53 процента отказались выходить из состава ВеликобританииИтоги референдума 2014 года большая часть Шотландии восприняла как победу - 53 процента отказались выходить из состава ВеликобританииФото: REUTERS
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В Шотландии планируется очередной референдум о независимости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила, что хочет добиться проведения голосования по этому вопросу до конца года. Об этом она сообщила Би-Би-Си. Запрос на разрешение проведения референдума власти Шотландии направят в Лондон в течение ближайших двух недель.

- Прямо сейчас я внесу законодательную инициативу в парламент Шотландии. После того, как этот законодательный этап пройдет, мы сделаем запрос в соответствии с разделом 30 Акта о Шотландии, - сказала Стерджен.

30 Акт о Шотландии дает право на референдум, власти автономной административно политической части Великобритании воспользуются этой возможностью. Причем это уже вторая попытка. Прошлый референдум показал, что большинство жителей не хотят отделяться от Лондона. В 2014 году против независимости проголосовало 53 процента жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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