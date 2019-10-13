2019-10-13T15:44:51+03:00
В мире

Японцы просят спасти от тайфуна животных с «кошачьего острова»

Просьбы вывезти котов с острова Аосима появились в фейсбуке
Юлия САЛЬНИКОВА
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Кошек на острове больше, чем людей Фото:www.facebook.com/Province48Кошек на острове больше, чем людей Фото:www.facebook.com/Province48Фото: Facebook
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Тайфун Хагибис унес жизни уже нескольких десятков человек в Японии. Власти страны начали эвакуацию людей, кто-то, следуя рекомендациям метеорологов, еще до прихода стихии покинул свои дома.

Коты на острове - настоящие хозяева Фото:www.facebook.com/Province48

Коты на острове - настоящие хозяева Фото:www.facebook.com/Province48

Не могут скрыться от тайфуна разве что животные. В то время, как в Японии есть целый «кошачий остров». Свое неофициальное название Аосима получил из-за того, что здесь проживает больше кошек, чем людей – на одного жителя приходится почти шесть кошек.

Местные жители подкармливают хвостатых Фото:www.facebook.com/Province48 Фото: facebook.com

Местные жители подкармливают хвостатых Фото:www.facebook.com/Province48Фото: facebook.com

На острове проживает 22 человека (кошек около 150), в основном это пожилые люди. Они взяли на себя ответственность за жизни хвостатых. Но им нужна помощь в такое непростое для страны время – зоозащитники начали просить через социальные сети спасти людей и животных.

- Жители острова спрятали животных в свои дома, - пишут в фейсбуке жители Японии.

На острове в основном проживают пенсионеры Фото:www.facebook.com/Province48 Фото: facebook.com

На острове в основном проживают пенсионеры Фото:www.facebook.com/Province48Фото: facebook.com

При этом уточняют, что 13 октября в Аосима уже пришел сильный ветер. Напомним, в Токио сила ветра превышает 41 метр в секунду, такие порывы ветра способны перевернуть машину.

На остров часто приезжают туристы Фото:www.facebook.com/Province48 Фото: facebook.com

На остров часто приезжают туристы Фото:www.facebook.com/Province48Фото: facebook.com

В ряде СМИ появилась информация, что кошек все-таки вывозят с острова вместе с людьми. Опубликованы даже фотографии животных в коробках. Якобы коты ожидают эвакуацию. Позже волонтеры объяснили, что эти фотографии сделаны в декабре 2017 года, когда из-за холодов местные жители стали делать котам ящики. Полотенца для того, чтобы постелить их в коробки для животных, присылали со всей страны.

В официальной группе «Остров кошек Аосима» сказано, что условием для выхода судна из порта является высота волны 0,5 метров. Сейчас этот показатель превышен.

В Сети просят вывезли с острова людей и животных Фото: www.facebook.com/shiokaze2017 Фото: facebook.com

В Сети просят вывезли с острова людей и животных Фото: www.facebook.com/shiokaze2017Фото: facebook.com

В другой японской группе в фейсбуке «Район 48» сказано – кошки в безопасности, несмотря на то, что остров отрезан из-за тайфуна в плане транспортной связи.

В декабре 2017 года местные жители сделали котам эти ящики, чтобы спасти от холода Фото:www.facebook.com/Province48

В декабре 2017 года местные жители сделали котам эти ящики, чтобы спасти от холода Фото:www.facebook.com/Province48

ИСТОЧНИК KP.RU

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