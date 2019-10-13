Японцы просят спасти от тайфуна животных с «кошачьего острова»
Тайфун Хагибис унес жизни уже нескольких десятков человек в Японии. Власти страны начали эвакуацию людей, кто-то, следуя рекомендациям метеорологов, еще до прихода стихии покинул свои дома.
Коты на острове - настоящие хозяева Фото:www.facebook.com/Province48
Не могут скрыться от тайфуна разве что животные. В то время, как в Японии есть целый «кошачий остров». Свое неофициальное название Аосима получил из-за того, что здесь проживает больше кошек, чем людей – на одного жителя приходится почти шесть кошек.
Местные жители подкармливают хвостатых Фото:www.facebook.com/Province48Фото: facebook.com
На острове проживает 22 человека (кошек около 150), в основном это пожилые люди. Они взяли на себя ответственность за жизни хвостатых. Но им нужна помощь в такое непростое для страны время – зоозащитники начали просить через социальные сети спасти людей и животных.
- Жители острова спрятали животных в свои дома, - пишут в фейсбуке жители Японии.
На острове в основном проживают пенсионеры Фото:www.facebook.com/Province48Фото: facebook.com
При этом уточняют, что 13 октября в Аосима уже пришел сильный ветер. Напомним, в Токио сила ветра превышает 41 метр в секунду, такие порывы ветра способны перевернуть машину.
На остров часто приезжают туристы Фото:www.facebook.com/Province48Фото: facebook.com
В ряде СМИ появилась информация, что кошек все-таки вывозят с острова вместе с людьми. Опубликованы даже фотографии животных в коробках. Якобы коты ожидают эвакуацию. Позже волонтеры объяснили, что эти фотографии сделаны в декабре 2017 года, когда из-за холодов местные жители стали делать котам ящики. Полотенца для того, чтобы постелить их в коробки для животных, присылали со всей страны.
В официальной группе «Остров кошек Аосима» сказано, что условием для выхода судна из порта является высота волны 0,5 метров. Сейчас этот показатель превышен.
В Сети просят вывезли с острова людей и животных Фото: www.facebook.com/shiokaze2017Фото: facebook.com
В другой японской группе в фейсбуке «Район 48» сказано – кошки в безопасности, несмотря на то, что остров отрезан из-за тайфуна в плане транспортной связи.
В декабре 2017 года местные жители сделали котам эти ящики, чтобы спасти от холода Фото:www.facebook.com/Province48
ИСТОЧНИК KP.RU