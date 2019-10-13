2019-10-13T15:32:45+03:00
В мире

В Польше стартовало голосование на парламентских выборах

Жителям республики предстоит выбрать депутатов сейма и членов сената
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В Польше стартовало голосование на парламентских выборахВ Польше стартовало голосование на парламентских выборахФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 13 октября, в Польше начались очередные парламентские выборы. Жителям республики предстоит выбрать 460 депутатов нижней палаты (сейма) и 100 членов верхней палаты парламента (сената).

Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени (08:00 по московском времени) и закроются в 21:00 по местному времени (22:00 по московском времени).

Членов нижней палаты парламента граждане будут избираться по открытым партийным спискам пропорционально по 41 многомандатному округу, депутатов сената — по 100 одномандатным округам.

Депутаты сейма позже будут участвовать в формировании правительства и контролировать работу польского кабинета министров.

В выборах участвуют девять политических партий.

Напомним, что на прошлых парламентских выборах 2015 года победила оппозиционная консервативная партия «Право и справедливость» под руководством экс-премьера Польши Ярослава Качиньского и набрала более 37% голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песков объяснил, почему Путин предпочитает проводить свой отдых в России
Японцы просят спасти от тайфуна животных с «кошачьего острова»
В Госдуме прокомментировали слова первого президента Украины о прогрессе в отношениях Москвы с Киевом
Первый министр Шотландии планирует провести референдум о независимости от Великобритании до конца года
СМИ: В результате турецкой спецоперации в Сирии погибли 14 мирных жителей
Владимир Путин выразил соболезнования «японскому народу» из-за смертельного тайфуна
Владимир Путин надеется, что второй холодной войны не будет
Турецкие войска захватили населенный пункт Сулук в Сирии
Путин о разработках гиперзвукового оружия в мире: «К этому времени у России уже будет что-то более новое»
Путин заявил, что внутриполитическая ситуация США не позволяет Трампу наладить отношения с Россией
Двух американцев арестовали за попытку напоить пивом аллигатора
«Мы потеряли настоящего героя»: Гитарист группы Queen опубликовал в Сети фото Алексея Леонова с Нилом Армстронгом
В МИД России обвинили США в попытке подорвать работу ООН за счет увеличения долга организации
Жених обманул невесту, которая ради свадьбы набрала кредитов