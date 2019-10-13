СЕГОДНЯ 15:32 2019-10-13T15:32:45+03:00

В Польше стартовало голосование на парламентских выборах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В воскресенье, 13 октября, в Польше начались очередные парламентские выборы. Жителям республики предстоит выбрать 460 депутатов нижней палаты (сейма) и 100 членов верхней палаты парламента (сената).

Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени (08:00 по московском времени) и закроются в 21:00 по местному времени (22:00 по московском времени).

Членов нижней палаты парламента граждане будут избираться по открытым партийным спискам пропорционально по 41 многомандатному округу, депутатов сената — по 100 одномандатным округам.

Депутаты сейма позже будут участвовать в формировании правительства и контролировать работу польского кабинета министров.

В выборах участвуют девять политических партий.

Напомним, что на прошлых парламентских выборах 2015 года победила оппозиционная консервативная партия «Право и справедливость» под руководством экс-премьера Польши Ярослава Качиньского и набрала более 37% голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU