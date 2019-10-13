Пассивное курение в России уменьшилось на 40%
В рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» россияне стали на 40% меньше подвергаться пассивному курению. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.
«Социологическое исследование показало, что восемь-девять из десяти бывших курильщиков поддерживают антитабачное законодательство», — сказал замминистра в интервью радиостанции «Говорит Москва», отметив, что речь идет о нескольких миллионах человек.
Салагай сообщил, что согласно данным ВЦИОМ, курить продолжают 29% россиян. Он напомнил, что курение табака приводит к развитию смертельных заболеваний. По его словам, есть лишь четыре фактора риска, которые ведут к возникновению таких заболеваний. Среди них замминистр назвал рискованное потребление алкоголя, нерациональное питание и низкую физическую активность.
Как рассказывал ранее сайт kp.ru, федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» ориентирован на превентивную медицину, «удаленную» медицинскую помощь, учет специфики регионов.
ИСТОЧНИК KP.RU