Пассивное курение в России уменьшилось на 40%

СЕГОДНЯ 17:40 2019-10-13T17:40:32+03:00

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В рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» россияне стали на 40% меньше подвергаться пассивному курению. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

«Социологическое исследование показало, что восемь-девять из десяти бывших курильщиков поддерживают антитабачное законодательство», — сказал замминистра в интервью радиостанции «Говорит Москва», отметив, что речь идет о нескольких миллионах человек.

Салагай сообщил, что согласно данным ВЦИОМ, курить продолжают 29% россиян. Он напомнил, что курение табака приводит к развитию смертельных заболеваний. По его словам, есть лишь четыре фактора риска, которые ведут к возникновению таких заболеваний. Среди них замминистр назвал рискованное потребление алкоголя, нерациональное питание и низкую физическую активность.

Как рассказывал ранее сайт kp.ru, федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» ориентирован на превентивную медицину, «удаленную» медицинскую помощь, учет специфики регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU