2019-10-13T18:54:28+03:00
Общество

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную в России соотечественницу

По словам Реувен Ривлин, суровый приговор окажет разрушительное влияние на жизнь молодой девушке
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Нааму Иссахар приговорили к 7,5 годам колонии гражданку Израиля за контрабанду и хранение наркотиков.Нааму Иссахар приговорили к 7,5 годам колонии гражданку Израиля за контрабанду и хранение наркотиков.Фото: Instagram.com
Изменить размер текста:

В воскресенье, 13 октября, президент Израиля Реувен Ривлин отправил письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помиловать израильтянку Нааму Иссахар, которую приговорили к 7,5 годам колонии гражданку Израиля за контрабанду и хранение наркотиков.

«Я взываю к вашей милости и состраданию с просьбой о вашем личном вмешательстве, чтобы обеспечить ей (Нааме) помилование», - говориться в письме, адресованном российскому лидеру.

Ривлин отмечает, что Наама «совершила серьёзную ошибку», однако она призналась в содеянном. «В случае с молодой женщиной, которая ранее не была судима, вынесенный ей суровый приговор окажет крайне разрушительное влияние на её жизнь», - написал израильский президент в своем Twitter.

Напомним, 25-летняя гражданка Израиля была задержана в аэропорту Шереметьево. при досмотре 9 апреля. У нее в сумке обнаружили пакетик с девятью граммами наркотика. 11 октября суд РФ приговорил ее к 7,5 годам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сын Джо Байдена уволится из компании с иностранным участием
В Одессе пришвартовался американский эсминец Porter
Парашютист врезался в столб на глазах у короля во время парада в День Испании
Пассивное курение в России уменьшилось на 40%
Эрдоган заявил, что Турция не боится санкций из-за операции в Сирии
США выводят тысячу военных из Сирии из-за турецкой операции
Песков объяснил, почему Путин предпочитает проводить свой отдых в России
В Польше стартовало голосование на парламентских выборах
Японцы просят спасти от тайфуна животных с «кошачьего острова»
В Госдуме прокомментировали слова первого президента Украины о прогрессе в отношениях Москвы с Киевом
Первый министр Шотландии планирует провести референдум о независимости от Великобритании до конца года
СМИ: В результате турецкой спецоперации в Сирии погибли 14 мирных жителей
Владимир Путин выразил соболезнования «японскому народу» из-за смертельного тайфуна
Владимир Путин надеется, что второй холодной войны не будет
Турецкие войска захватили населенный пункт Сулук в Сирии
Путин о разработках гиперзвукового оружия в мире: «К этому времени у России уже будет что-то более новое»
Путин заявил, что внутриполитическая ситуация США не позволяет Трампу наладить отношения с Россией
Двух американцев арестовали за попытку напоить пивом аллигатора
«Мы потеряли настоящего героя»: Гитарист группы Queen опубликовал в Сети фото Алексея Леонова с Нилом Армстронгом
В МИД России обвинили США в попытке подорвать работу ООН за счет увеличения долга организации
Жених обманул невесту, которая ради свадьбы набрала кредитов