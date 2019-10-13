Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную в России соотечественницу

СЕГОДНЯ 18:54 2019-10-13T18:54:28+03:00

Нааму Иссахар приговорили к 7,5 годам колонии гражданку Израиля за контрабанду и хранение наркотиков. Фото: Instagram.com

По словам Реувен Ривлин, суровый приговор окажет разрушительное влияние на жизнь молодой девушке

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В воскресенье, 13 октября, президент Израиля Реувен Ривлин отправил письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помиловать израильтянку Нааму Иссахар, которую приговорили к 7,5 годам колонии гражданку Израиля за контрабанду и хранение наркотиков.

«Я взываю к вашей милости и состраданию с просьбой о вашем личном вмешательстве, чтобы обеспечить ей (Нааме) помилование», - говориться в письме, адресованном российскому лидеру.

Ривлин отмечает, что Наама «совершила серьёзную ошибку», однако она призналась в содеянном. «В случае с молодой женщиной, которая ранее не была судима, вынесенный ей суровый приговор окажет крайне разрушительное влияние на её жизнь», - написал израильский президент в своем Twitter.

Напомним, 25-летняя гражданка Израиля была задержана в аэропорту Шереметьево. при досмотре 9 апреля. У нее в сумке обнаружили пакетик с девятью граммами наркотика. 11 октября суд РФ приговорил ее к 7,5 годам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU