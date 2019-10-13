Парашютист врезался в столб на глазах у короля во время парада в День Испании

СЕГОДНЯ 18:30 2019-10-13T18:30:23+03:00

Парашютист врезался в столб прямо во время праздничного парада в честь Дня Испании

Все произошло на глазах у королевской семьи и тысяч гостей [видео]

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На открытии военного парада в честь Национального дня Испании в Мадриде в воскресенье, 12 октября, один из парашютистов не рассчитал траекторию своего преломления и врезался в фонарный столб.

Первый капрал Луис Фернандо Позо из бригады десантников должен был спланировать на площадь с государственным флагом Испании в руках. Его появление должно было стать сигналом начала праздничных торжеств. Однако при посадке военнослужащий не рассчитал траекторию и повис на мачте освещения столба на высоте пять метров.

Капрал не смог самостоятельно спуститься и ему помогли коллеги, которые сняли его, используя подъемники.

Инцидент произошел на глазах короля Испании Филиппом VI, членов королевской семьи и тысяч зрителей.

Парашютист не пострадал, а его «освобождение» собравшиеся встретили аплодисментами.

Парашютист врезался в столб на торжестве по случаю Дня Испании.

ИСТОЧНИК KP.RU