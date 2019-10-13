2019-10-13T18:56:09+03:00
Политика

В Одессе пришвартовался американский эсминец Porter

Заход корабля ВМС США на территорию Украины является плановым
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Одесе пришвартовался американский эсминец PorterВ Одесе пришвартовался американский эсминец PorterФото: REUTERS
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В воскресенье, 13 октября, американский эсминец Porter с управляемым ракетным вооружением пришвартовался в порту Одессы. Заход фрегата ВМС США в территориальные воды Украины является плановым.

«Эсминец США уже в Одессе (...) Корабль, входящий в эскадру НАТО, встречали катера морской охраны и Военно-морских сил Украины. Основное вооружение эсминца - 90 ракетных пусковых установок», — сообщает агентство УНИАН.

Напомним, как писал сайт kp.ru, днем ранее эсминец Porter вошел в южную часть акватории Черного моря. Его сопровождали российские фрегат «Адмирал Эссен», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».

В этом года американский эскадронный миноносец уже седьмой раз входит в акваторию Черного моря. Ранее, 8 августа, эсминец Porter, сопровождал его сторожевой корабль «Сметливый».

ИСТОЧНИК KP.RU

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