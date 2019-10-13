Диетологи из Италии раскрыли секрет вечной молодости

СЕГОДНЯ 19:42 2019-10-13T19:42:54+03:00

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Продукты, богатые витаминами, минеральными солями и антиоксидантами могут поддержать молодость клеток человека и предотвратить быстрое старение организма. Об этом рассказала итальянский диетолог Мануэла Мапелли.

Эксперт обратила внимание на необходимость потребления полифенолов, которые замедляют старение и в большом количестве содержатся в овощах и фруктах синего и фиолетового цветов: баклажаны, виноград, инжир, черника и ежевика. Защитить от старения кожу и глаза помогут богатые каротиноидами красные и оранжевые продукты: гранат, апельсин, абрикос, морковь, помидоры, перец, тыква.

При этом Мапелли напомнила и о «драгоценным эликсире молодости всего организма»: насыщенные жиры омега-3, содержащиеся в жирной рыбе, сухофруктах, орехах и семенах.

Ранее сайт kp.ru подробно рассказывал о десяти продуктах, которые продлевают молодость кожи.

ИСТОЧНИК KP.RU