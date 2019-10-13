2019-10-13T20:11:52+03:00
В мире

Эрдоган опроверг заявления о сбежавших из сирийской тюрьмы террористах

Турецкий лидер заявил, что подобными сообщениями оппоненты хотят «спровоцировать» Запад
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эрдоган опроверг заявления о сбежавших из сирийской тюрьмы террористахЭрдоган опроверг заявления о сбежавших из сирийской тюрьмы террористахФото: REUTERS
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Заявление о том, что боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» сбежали из сирийской тюрьмы в результате обстрелов турецких ВВС недостоверно и направлено на то, чтобы «спровоцировать» Запад. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Это является дезинформацией. Сейчас это делается для того, чтобы спровоцировать Америку и Запад», - приводит его слова Анатолийское агентство.

Напомним, ранее представитель курдских формирований из коалиции «Сил демократической Сирии» сообщил о побеге из сирийской тюрьмы пяти террористов. По его словам, это стало возможно в результате обстрела на северо-востоке САР в рамках турецкой военной операции. Незадолго до этого в ВВС Турции атаковали штаб курдских формирований. Тем временем Министерство обороны Турции заявило об уничтожении 459 террористов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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