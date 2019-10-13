Партия Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше

13 Окт. 23:10 2019-10-13T23:10:22+03:00

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На парламентских выборах в Польше с большим отрывом лидирует правящая партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS).

Как сообщает PAP, по данным экзитпола, правящая партия набирает 43,6%. За ней идет крупнейшая польская оппозиционная партия «Гражданская коалиция» (KO) с 27,4%, за которой следуют «Союз демократических левых» (SLD) с 11,9%, Польская крестьянская партия (PSL) с 9,6% и «Конфедерация» с 6,4%.

Лидер «Гражданской платформы» Гжегож Схетина уже признал свое поражение, но заявил, что это был «неравный бой», без каких-либо правил. По его словам, ни у кого «не было ощущения, что вступают в честную борьбу».

Представитель вроцлавской окружной избирательной комиссии Майя Амброжак сообщила, что из-за ошибки избирательной комиссии в одном из избирательных округов во Вроцлаве могут назначить повторные парламентские голосования.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 13 октября, граждане Польши выбирали 460 депутатов нижней палаты (сейма) и 100 членов верхней палаты парламента (сената). Сейм позже будет участвовать в формировании правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU