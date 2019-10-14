В Минздраве рассказали о снижении смертности из-за алкоголя

СЕГОДНЯ 00:12 2019-10-14T00:12:51+03:00

Согласно статистике, за восемь лет этот показатель упал на 30%

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В Минздраве рассказали о снижении числа случаев смерти по причинам, которые связаны с употреблением алкоголя. По данным ведомства, за последние восемь лет этот показатель упал на 30%. В 2018 году на 100 тысяч населения приходилось 33,2 таких случая против 47,5 в 2010 году.

- За период с 2010 года показатель смертности от алкоголь-ассоциированных причин снизился на 30,1 процента, а с 2016 года снизился на 13,5 процента. По результатам 2018 года составил 33,2 процента на 100 тысяч населения, - сообщает пресс-служба ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU