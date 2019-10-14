2019-10-14T00:46:12+03:00
Телевизор

«Джокер» с Хоакином Фениксом вторую неделю возглавляет российский прокат

Фильм собрал уже больше 1,3 миллиарда рублей [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
«Джокер» с Хоакином Фениксом вторую неделю возглавляет российский прокат«Джокер» с Хоакином Фениксом вторую неделю возглавляет российский прокатФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Американская кинокартина «Джокер», главную роль в которой исполняет Хоакин Феникс, вторую неделю подряд возглавляет российский прокат. С момента премьеры, по данным портала kinobusiness.com, фильм собрал больше 1,3 миллиарда рублей.

Премьера картины состоялась на 76-м Венецианском кинофестивале. Фильм получил гран-при «Золотой лев». В российских кинотеатрах «Джокера» стали показывать третьего октября. За первую неделю он собрал почти 420 миллионов рублей. Сайт kp.ru писал, что фильм стал лидером проката.

Второе место в рейтинге по кассовым сборам за минувшую неделю занял мультфильм «Эверест». Лента американо-китайского производства и на прошлом уикенде была второй по популярности. «Эверест» собрал 192,6 миллионов рублей. На третьем месте по сборам расположился американский фантастический боевик «Гемини», сменивший фильм «К звездам». Лента с Уиллом Смитом в главной роли собрала 172,1 миллион рублей.

Джокер Русский трейлер (2019).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Венеция-2019: Триумф «Джокера» и украинской «Атлантиды»

На острове Лидо раздали «Золотых львов». Фильм Валентина Васяновича о Восточной Украине завоевал главный приз конкурса «Горизонты» (подробности).

Хоакин Феникс идет к «Оскару» под пугачевского «Арлекино»

В прокат выходит фильм «Джокер» - история становления самого знаменитого противника Бэтмена (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Конго продолжается поисковая операция на месте крушения Ан-72
Во Флориде произошла стрельба в торговом центре, есть раненый
В Минздраве рассказали о снижении смертности из-за алкоголя
Преемница Меркель рассказала о своей позиции в вопросе России и Крыма
Нобелевский лауреат назвал основные причины развития рака
Партия Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше
Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
Курды предоставят сирийским войскам всю границу с Турцией для отражения атак
«С нами или с террористами»: Эрдоган предложил Меркель выбор между Турцией и курдами
Сирийская армия направилась на север страны, чтобы остановить операцию Турции
Эрдоган: у Анкары нет никаких проблем с Россией по вопросу Сирии
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии выросло до 33
Эрдоган опроверг заявления о сбежавших из сирийской тюрьмы террористах
Россия выиграла 2:0 у Кипра первый тайм матча отборочного турнира Евро-2020
Диетологи из Италии раскрыли секрет вечной молодости
Сын Джо Байдена уволится из компании с иностранным участием
В Одессе пришвартовался американский эсминец Porter