«Джокер» с Хоакином Фениксом вторую неделю возглавляет российский прокат

СЕГОДНЯ 00:46 2019-10-14T00:46:12+03:00

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Американская кинокартина «Джокер», главную роль в которой исполняет Хоакин Феникс, вторую неделю подряд возглавляет российский прокат. С момента премьеры, по данным портала kinobusiness.com, фильм собрал больше 1,3 миллиарда рублей.

Премьера картины состоялась на 76-м Венецианском кинофестивале. Фильм получил гран-при «Золотой лев». В российских кинотеатрах «Джокера» стали показывать третьего октября. За первую неделю он собрал почти 420 миллионов рублей. Сайт kp.ru писал, что фильм стал лидером проката.

Второе место в рейтинге по кассовым сборам за минувшую неделю занял мультфильм «Эверест». Лента американо-китайского производства и на прошлом уикенде была второй по популярности. «Эверест» собрал 192,6 миллионов рублей. На третьем месте по сборам расположился американский фантастический боевик «Гемини», сменивший фильм «К звездам». Лента с Уиллом Смитом в главной роли собрала 172,1 миллион рублей.

Джокер Русский трейлер (2019).

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ИСТОЧНИК KP.RU