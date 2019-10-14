В Конго продолжается поисковая операция на месте крушения Ан-72
Работу специалистов затрудняет сложная местность
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На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-72 в Демократической Республике Конго продолжается поисковая операция. Она осложнена тем, что судно разбилось на сложной местности-джунглях.
- Как только власти ДР Конго проинформируют нас о результатах поисковой операции, мы сразу опубликуем полученные сведения в наших официальных аккаунтах в социальных сетях, а также проинформируем родственников, - сказала воскресенье пресс-атташе посольства РФ в ДРК Наталья Кононова в разговоре с ТАСС.
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ИСТОЧНИК KP.RU