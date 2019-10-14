Конгрессмен США поздравил ВМС страны фотографией с российским крейсером
Американский конгрессмен Брайан Маст разместил на своей странице в Twitter плакат с поздравлением Военно-морские силы США с годовщиной основания. Однако он допустил оплошность с выбором изображения.
- С днем рождения Военно-морских сил! Спасибо мужчинам и женщинам, которые служат ради безопасности наших морей, - подписал фото Маст.
На иллюстрации был изображен российский атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Бортовой номер был замазан, но при обработке изображения, ретушер забыл «спрятать» российский военно-морской флаг на карме.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU