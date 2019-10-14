Конгрессмен США поздравил ВМС страны фотографией с российским крейсером

СЕГОДНЯ 05:58 2019-10-14T05:58:48+03:00

Брайан Маст разместил пост на своей странице в соцсети

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Американский конгрессмен Брайан Маст разместил на своей странице в Twitter плакат с поздравлением Военно-морские силы США с годовщиной основания. Однако он допустил оплошность с выбором изображения.

- С днем рождения Военно-морских сил! Спасибо мужчинам и женщинам, которые служат ради безопасности наших морей, - подписал фото Маст.

На иллюстрации был изображен российский атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Бортовой номер был замазан, но при обработке изображения, ретушер забыл «спрятать» российский военно-морской флаг на карме.

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ИСТОЧНИК KP.RU