Стали известны регионы, где больше всего строится жилье
Рейтинг возглавила Ленинградская и Московская области
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Эксперты назвали регионы, где активнее всего ведется строительство жилья. Лидерами по вводу в эксплуатацию домов стали Ленинградская и Московская область. В первом случае за последний год сдали 1,221 квадратных метра в расчете на одного человека, а во втором 1,111 квадратных метров.
Как передает РИА Новости, далее с незначительным отрывом идут Тюменская, Калининградская, Ульяновская, Белгородская, Липецкая области и Краснодарский край. В этих регионах за минувший год сдали больше 0,8 квадратных метров на человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU