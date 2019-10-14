В Москве перекрыли вход к семи станциям метро

СЕГОДНЯ 07:04 2019-10-14T07:10:19+03:00

Об этом сообщают в официальной группе метрополитена в соцсетях

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Утро понедельника в Москве началось с транспортных проблем в метро – закрыты входы к семи станциям красной ветки. Как сообщают в официальной группе столичного метрополитена, нельзя пройти к станициям «Коммунарка», «Ольхово», «Прокшино», «Филатов Луг», «Саларьево», «Румянцево» и «Тропарёво». Вход закрыт временно, причину введения ограничений представители транспортной компании не уточняют.

Есть проблемы и с движением общественного подземного транспорта:

- На Сокольнической линии нет движения поездов между станциями «Коммунарка» и «Юго-Западная», - сообщают представители компании.

Пассажиры в соцестях возмущены тем, что не было объявления о закрытии, некоторые выступили с просьбой на время ограничений запустить по маршруту дополнительные автобусы. На критику и предложения от пассажиров представители транспортной компании пока никак не отреагировали.

ИСТОЧНИК KP.RU