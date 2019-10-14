В Москве перекрыли вход к семи станциям метро
Утро понедельника в Москве началось с транспортных проблем в метро – закрыты входы к семи станциям красной ветки. Как сообщают в официальной группе столичного метрополитена, нельзя пройти к станициям «Коммунарка», «Ольхово», «Прокшино», «Филатов Луг», «Саларьево», «Румянцево» и «Тропарёво». Вход закрыт временно, причину введения ограничений представители транспортной компании не уточняют.
Есть проблемы и с движением общественного подземного транспорта:
- На Сокольнической линии нет движения поездов между станциями «Коммунарка» и «Юго-Западная», - сообщают представители компании.
Пассажиры в соцестях возмущены тем, что не было объявления о закрытии, некоторые выступили с просьбой на время ограничений запустить по маршруту дополнительные автобусы. На критику и предложения от пассажиров представители транспортной компании пока никак не отреагировали.
ИСТОЧНИК KP.RU