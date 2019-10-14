The New York Times: США не успели вывезти из Сирии около 50 обладающих ценной информацией террористов

СЕГОДНЯ 08:03 2019-10-14T08:03:56+03:00

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Среди сбежавших из тюрем Сирии террористов есть те, кто обладает ценной информацией. Власти США не успели их вывезли из страны до того, как началась спецоперация турецкой армии «Источник мира». Издание The New York Times сообщает, что таких информаторов около 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU