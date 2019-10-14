2019-10-14T09:46:30+03:00
Политика

Ректор МГИМО рассказал о перспективах потепления отношений между Россией и Западом

По словам Анатолия Торкунова, в ближайшее время это мало вероятно
Елена АКИМОВА
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Ректор МГИМО предположил, что потепления в отношениях между Россией и Западом в ближайшее время ждать не стоитРектор МГИМО предположил, что потепления в отношениях между Россией и Западом в ближайшее время ждать не стоитФото: REUTERS
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В 2019 году Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) отмечает свое 75-летие. Рассказывая о студентах, образовательных программах и мировой политике, ректор вуза Анатолий Торкунов затронул тему отношений России и Запада.

По его мнению, пик кризиса между странами еще не пройден и в ближайшее время вряд ли стоит ждать улучшения диалога между странами.

-Пока я не уверен в том, что в ближайшие годы нас ждет потепление….Вместе с тем мне кажется, что период неопределенности в международных делах будет продолжаться какое-то время, определить сроки сложно, - комментирует Торкунов «Известиям».

Он так же отметил, что в мире появилось осознание, что Россия - исключительно важная часть Европы и без нее нельзя построить ни устойчивую безопасность, ни развивать экономику.

Подтверждением тому может служить восстановление прав нашей страны в Совете Европы.

- Появились новые крупные игроки, такие как Китай, страны Юго-Восточной Азии, Индия. Но все же, существующий дисбаланс будет существовать какое-то время, - рассуждает ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Танее стало известно, кто станет новым послом США в России. теперь уже бывшего посла Джона Хантсмана сменит на посту заместитель госсекретаря США Джон Салливан. 59-летний дипломат скоро приступит к своим обязанностям в Спасо-Хаусе (московской резиденции американского посла).

ИСТОЧНИК KP.RU

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