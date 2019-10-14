В Госдуме прокомментировали позицию Германии по Крыму
Депутата Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Политик уверена, что между Россией и Германией должны установиться добрососедские отношения, тем не менее, «в вопросе воссоединения с Крымом было нарушено международное право».
Депутат подчеркнул, что Германия понимает важность диалога между нашими странами. Сейчас активно наливаются контакты, заключаются важные сделки.
- Германия понимает диалог заходом на российские рынки, но сближаться с Москвой особо не хотят, - комментирует RT Бальбек.
Эту ситуацию он называет двойственной. Причина в том, что Запад очень сильно зависит от мнения Вашингтона, а Крым стал «удобным фактором для ведения с Россией политики двойных стандартов».
- Вопрос принадлежности полуострова используется западными государствами для достижения собственных политических целей. Как только возникает борьба или Россию нужно «выдавить» с какого-то рынка, то сразу же вспоминается вопрос Крыма и его «аннексии», — считает парламентарий.
ИСТОЧНИК KP.RU